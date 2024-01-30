В МВФ заявили, что уровень мировой инфляции снижается быстрее, чем ожидалось

Ожидается, что общая инфляция в мире сократится до 5,8% в 2024 году

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировая инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в опубликованном январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"На фоне благоприятной глобальной ситуации с предложением инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, и последние месячные показатели как общей, так и трендовой (базовой) инфляции близки к среднему значению до пандемии. В четвертом квартале 2023 года глобальная общая инфляция относительно предыдущего квартала с учетом сезонных факторов была, согласно оценкам, примерно на 0,3 процентного пункта [п.п.] ниже, чем прогнозировалось в октябрьском докладе. Более низкий уровень инфляции связан с ослаблением шоков относительных цен, особенно шоков цен на энергоносители, и с сопутствующей передачей воздействия на базовую инфляцию", - отметили авторы доклада.

"Ожидается, что общая инфляция в мире сократится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году. При этом прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону снижения", - подчеркивается в документе. Прогноз на 2024 год не пересмотрен по сравнению с октябрьскими показателями, а на 2025 год он понижен на 0,2 п.п.

В фонде отмечают, что инфляция снижается "в условиях ослабления проблем в области предложения и проведения ограничительной денежно-кредитной политики". Кроме того, подчеркивают специалисты, снижение инфляции происходит "с меньшим, чем ожидалось, ущербом для занятости и активности ввиду благоприятной динамики предложения и ужесточения политики центральными банками, что способствовало стабильности инфляционных ожиданий". "В то же время предполагается, что высокие процентные ставки с целью борьбы с инфляцией и сворачивание бюджетной поддержки на фоне высоких уровней долга будут сдерживать рост экономики в 2024 году", - добавили в МВФ.

Ожидается, что в странах с развитой экономикой будут наблюдаться более быстрые темпы снижения инфляции. Там в 2024 году показатель снизится на 2 п.п., до 2,6%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах инфляция снизится всего на 0,3 п.п., до 8,1%. Для государств с развитой экономикой прогноз пересмотрен в сторону понижения как на 2024 год, так и на 2025 год. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран прогноз на 2024 год повышен. В целом, согласно МВФ, примерно 80% стран мира в 2024 году ждет снижение среднегодового общего уровня инфляции и базовой инфляции.