МВФ ухудшил прогноз по ВВП еврозоны

Он вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% в 2025 году

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% в 2025 году. Об этом говорится в опубликованном январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Согласно приведенным данным, темпы роста ВВП стран еврозоны в 2023 году составили 0,5%. Такой низкий показатель специалисты МВФ объяснили подверженностью Европы воздействию конфликта на Украине. В 2024 году показатель вырастет на 0,9%, а в 2025 году - на 1,7%.

"Однако по сравнению с прогнозом октября 2023 года темпы роста ВВП в 2024 году были пересмотрены в сторону понижения на 0,3 процентного пункта (п.п.), в основном, в связи с более слабыми, чем ожидалось, показателями 2023 года", - указано в докладе. Прогноз на 2025 год также был ухудшен на 0,1 п.п. по сравнению с прогнозом, представленным в октябре прошлого года.

В целом, фонд, тем не менее, ожидает постепенного восстановления европейской экономики. "Ожидается, что движущей силой экономики станет рост потребления домохозяйств, поскольку последствия ценового шока от стоимости энергоносителей ослабевают, а инфляция снижается, что поддерживает рост реальных доходов", - отметили в МВФ.

В докладе также приводятся показатели отдельных стран еврозоны. Так, ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%. В 2024 и 2025 году ожидается его рост на 0,5% и 1,6% соответственно. При этом специалисты ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 0,4 п.п. как для этого, так и для следующего года. Темпы роста ВВП Франции составили 0,8% в 2023 году, а в 2024 и 2025 этот показатель вырастет на 1% и 1,7%.