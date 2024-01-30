МВФ улучшил прогноз по ВВП США на 2024 год

Он увеличится на 2,1%

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП США увеличится на 2,1% в 2024 году и на 1,7% в 2025-м. Об этом говорится в опубликованном январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Согласно приведенным данным, ВВП США увеличился в 2023 году на 2,5%. Специалисты МВФ улучшили оценку по росту ВВП США на 2024 год на 0,6 процентного пункта (п.п.) и ухудшили на 0,1 п.п. на 2025 год по сравнению со своими прогнозами, представленными в октябре 2023 года.

"В США прогнозируется снижение показателя роста с 2,5% в 2023 году до 2,1% в 2024 году и до 1,7% в 2025 году с учетом того, что отложенные последствия ужесточения кредитно-денежной политики, постепенного ужесточения бюджетной политики и ослабления на рынке труда уменьшают совокупный спрос", - отметили специалисты фонда. По их словам, пересмотр прогноза в сторону улучшения на 2024 год "по большей части отражает статистическое влияние более значительного, чем ожидалось, роста в 2023 году".

В докладе отмечается, что США, "где ВВП уже превысил уровень до пандемии [нового коронавируса], смягчили [бюджетно-налоговую] политику больше, чем в зоне евро и в других экономиках, где восстановление не завершено".