Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ по итогам 2023 года составила 118 млрд рублей

По итогам 2022 года, чистый убыток Альфа-банка по РСБУ составил 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей прибыли годом ранее

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Чистая прибыль Альфа-банка по российским стандартам бухгалтерской учета (РСБУ) по итогам 2023 года составила 118 млрд рублей, следует из предварительного финансового отчета банка.

"Альфа-банк сообщает предварительные финансовые результаты по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка составила 118 млрд рублей", - говорится в материалах.

По итогам 2022 года, чистый убыток Альфа-банка по РСБУ составил 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей прибыли годом ранее.

Активы банка за 12 месяцев 2023 года выросли на 45%. Чистые процентные доходы увеличились на 67% по сравнению с 2022 годом за счет развития кредитования во всех направлениях бизнеса. Объем корпоративных кредитов вырос на 51%, в том числе благодаря развитию кредитования МСБ. Портфель розничных кредитов поднялся на 40%. Депозитный портфель банка увеличился на 46% с начала 2023 года за счет роста как объема средств физических лиц на 53%, так и юридических лиц на 40%.

Кроме этого Альфа-банк демонстрирует рекордный рост клиентской базы - впервые число розничных клиентов превысило 30 млн - за год рост более чем на 4,6 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на четверть и достигло 1,6 млн.