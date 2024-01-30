Мезенцев заявил о достижении РФ и Белоруссии беспрецедентного уровня торговли в нацвалютах

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что сейчас стоит вопрос о совершенствовании товарооборота

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. России и Белоруссии удалось достичь беспрецедентного уровня торговли в национальных валютах. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в эфире канала "Россия 24".

"Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах, и вопрос о единой валюте по сути дела не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота, совершенствовании правил обращения тех результатов промышленной политики, которые позволили снимать барьеры, не создавать ненужные конкурирующие производства, формировать единые производственные цепочки", - сказал он.

Госсекретарь СГ отметил, что "в прежние годы вольно и невольно создавалась конкурентная среда близких групп товаров". "Сегодня предполагается, что от этого мы будем принципиально уходить", - добавил он.

Согласно договору о Союзном государстве 1999 года, создание объединения предполагает, помимо принятия союзной конституции и учреждения наднациональных органов, формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и создание единого эмиссионного центра. 9 сентября 2021 года на переговорах в Москве президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ дальнейшей интеграции двух стран. В частности, Москва и Минск договорились проводить единую макроэкономическую политику, гармонизировать денежно-кредитную политику, создать общее платежное пространство на территории Союзного государства (вопрос введения единой валюты был отложен). В мае прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение единой валюты с РФ - "вопрос не сегодняшнего дня".