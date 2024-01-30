Энергокомпании Украины и Молдавии согласовали схему проведения аукционов по мощностям

Введение практики совместных аукционов является одним из требований ЕС в рамках реформирования украинского рынка электроэнергии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Операторы системы передачи Украины и Молдавии согласовали правила внедрения скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных сетей на базе электронной аукционной платформы "Укрэнерго". Об этом сообщили в Комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины.

"Операторы системы передачи Украины и Молдовы заключили договор и согласовали правила внедрения совместного скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных сетей на украинско-молдавской границе на базе электронной аукционной платформы национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Введение практики совместных аукционов является одним из требований ЕС в рамках реформирования украинского рынка электроэнергии. С ноября 2023 года также на площадке "Укрэнерго" по европейским правилам проходят аукционы между Украиной и Румынией.

В конце прошлого года Нацбанк Украины смягчил валютные ограничения для "Укрэнерго", чтобы компания смогла перечислять деньги за границу в пользу общеевропейской платформы Joint Allocation Platform (JAO) за проведение совместного скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных линий. 16 января на этой платформе прошли первые совместные аукционы между Украиной и Польшей. В "Укрэнерго" сообщали, что рассчитывают запустить совместные аукционы с Венгрией и Словакией на площадке JAO в I квартале текущего года.