Роскачество: приложения для покупки билетов не обеспечивают полную защиту данных клиентов

По словам замруководителя организации Юлии Михалевой, 100% компаний предполагают, что, один раз получив одобрение политики от пользователя, можно автоматически использовать его введенные данные

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Приложения для бронирования авиабилетов и отелей не обеспечивают полную защиту персональных данных пользователей. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева в ходе семинара-совещания в Совете Федерации "Цифровизация туристской отрасли в РФ".

"По бронированию авиабилетов - это ужас, какие цифры, и нужно с этим работать - в 100% документов указаны не все идентификаторы третьих лиц. 13% не прописывают перечень действий, совершаемых оператором с персональными данными, которые загружает потребитель. 13% не указывают вид, объем и категорию персональных данных", - сказала она.

Михалева указала, что 100% компаний предполагают, что, один раз получив одобрение политики от пользователя при первичной установке программы, можно автоматически использовать введенные данные так и тогда, когда хочет оператор. "В 88% политик [конфиденциальности] нет точного указания срока обработки персональных данных", - добавила она.

Эксперт напомнила, что Роскачество провело исследование восьми приложений для бронирования авиабилетов и 11 приложений для бронирования отелей. Первые приложения получили среднюю оценку 1,69 из 5 для iOS и 3,56 - для Android, вторые - 1,64 и 3,55 соответственно.

"Несколько цифр скажу по бронированию отелей. В 50% документов не прописаны идентификаторы третьих лиц. 40% компаний предполагают, что, один раз получив разрешение при установке системы, дальше можно этим пользоваться как и когда хочется. в 100% в политик нет точного указания срока обработки персональных данных и в 10% политик конфиденциальности отсутствует информация о том, что данные будут храниться на территории РФ", - добавила Михалева.