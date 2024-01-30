В Запорожье в 2024 году планируют завершить проектирование технопарка "Автоцветлит"

Управляющую компанию намерены учредить с учетом законодательства РФ, чтобы рассчитывать на меры господдержки

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Проектные работы по индустриальную парку "Автоцветлит" на базе одноименного предприятия в Запорожской области завершат в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Запорожской области Николай Еланцев.

"На 2024 год запланированы проектные работы, в том числе проект планировки территории, создание управляющей компании", - сказал Еланцев.

По его словам, управляющая компания будет учреждена с учетом законодательства России по индустриальным паркам и промышленным технопаркам, чтобы рассчитывать на меры государственной поддержки. "Мы планировали, что управляющая компания будет с государственным участием, каким распределение [долей] там будет - 50% на 50% или другое - это вопрос взаимодействия с конкретным инвестором, он находится в проработке", - отметил министр.

Он уточнил, что стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд рублей на период 2024-2026 годов. Средства используют для модернизации инфраструктуры площадки: подводящих линий электропередач, водоотведения, внутренних дорог, строительство внутренних объектов и модернизация уже существующих зданий.

Осенью губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что общий объем инвестиций в открытие индустриального парка "Автоцветлит" составит 1,8 млрд рублей, из них 750 млн рублей выделят из федерального бюджета.

Завод "Автоцветлит" построили в Мелитополе в советские годы. Предприятие специализировалось на литье для машиностроения, в том числе для автомобильной промышленности.