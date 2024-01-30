Пассажиропоток "Азимут" вырос на 21% по итогам 2023 года

Авиакомпания перевезла более 2,3 млн пассажиров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" перевезла в 2023 году более 2,3 млн пассажиров, что на 21% больше, чем в 2022 году, об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В минувшем году авиакомпания перевезла более 2,3 млн пассажиров - на 21% выше, чем в 2022 году. <...> Авиаперевозчик в 2023 году выполнил 25 849 рейсов и обновил исторический максимум по производственному налету, составившему 57 тысяч часов. В 2023 году "Азимут" на 21,8% увеличил пассажирооборот и в три раза - объем перевозок почтовых отправлений, а также обновил свой рекорд по занятости пассажирских кресел с показателем 91,5%, что на 3,9% выше результата 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году маршрутную сеть авиакомпании пополнили 17 новых направлений. Так, из Минвод были открыты полеты в Самарканд, Актау, Сыктывкар, Тбилиси, из Сочи - в Ургенч, Самарканд, Актау, Ставрополь, Алматы, Саранск, Тбилиси. Из аэропорта Внуково в Москве "Азимут" начал полеты в Тбилиси и Батуми, также были открыты рейсы из Калуги в Мурманск, из Уфы в Самарканд, из Нижнекамска в Тюмень, из Ярославля в Самару. В настоящее время перевозчик выполняет полеты по 86 маршрутам, в 2024 году планируется расширить маршрутную сеть до 91 маршрута.

Кроме того, в ноябре 2023 года авиакомпания увеличила численность воздушных судов в парке до 20 лайнеров, средний возраст парка составляет 5,5 года, добавили в пресс-службе.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону), Пашковский (Краснодар) и аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. Флот состоит из самолетов SSJ-100 с увеличенной дальностью полета.