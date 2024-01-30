Минфин 31 января проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпуска

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам проведут на следующий рабочий день

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 31 января аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.