На Ставрополье к 2029 году построят и модернизируют пять электростанций

За счет модернизации существующего оборудования мощности электростанций увеличатся еще на 6 МВт

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Проекты строительства и модернизации пяти электростанций реализуют на Ставрополье в течение шести лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга.

"В Ставропольском крае в 2024-2029 годы планируется реализация трех крупных проектов строительства и ввода объектов ВИЭ-генерации общей мощностью 163,8 МВт: второй очереди Труновской ВЭС мощностью 35 МВт со сроком ввода в 2024 году, Симоновской ВЭС мощностью 57,5 МВт и Сотниковской ВЭС мощностью 71,3 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет модернизации существующего оборудования мощности электростанций увеличатся еще на 6 МВт. В частности, в 2025 году запланирована модернизация Сенгилеевской ГЭС с увеличением мощности с 15 до 18 МВт, а в 2026 году модернизация Кубанской ГАЭС с увеличением мощности на 3 МВт до 18,9 МВт. Кроме того, будет проведена реконструкция ряда подстанций и воздушных линий электропередачи 35-110 кВ.

"В Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2024-2029 годы, разработанной Системным оператором, учитываются актуальные потребности Ставропольского края по обеспечению энергетической безопасности в ближайшие шесть лет. Ежегодная актуализация этого документа позволяет гибко реагировать на потребности региона в ликвидации проблем с энергоснабжением, реализовывать новые энергоемкие проекты, развивать промышленность, подключать к электросетям новых потребителей", - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев, слова которого приводятся в сообщении.