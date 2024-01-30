На Украине работу Белоцерковской ТЭЦ приостановили до июля

Национальная комиссия Украины по энергорынку и коммунальным услугам приняла это решение по просьбе нового владельца ТЭЦ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины по энергорынку и коммунальным услугам приостановила действие лицензий на производство электроэнергии и тепловой энергии Белоцерковской ТЭЦ до 23 июля 2024 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уведомляется "о приостановлении действия лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии, выданных частному акционерному обществу "Белоцерковская теплоэлектроцентраль".

Комиссия приняла это решение по просьбе нового владельца ТЭЦ - городского совета города Белая Церковь. Горсовет в начале декабря выкупил имущественный комплекс ТЭЦ, которую Национальный банк Украины забрал у украинского олигарха Константина Жеваго за долги. Жеваго ранее назвал продажу ТЭЦ горсовету "чистой коррупцией".

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей Украины по версии журнала Forbes, было предъявлено обвинение в организации растраты $113 млн банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января 2023 года бизнесмен был задержан во французском Куршевеле, а затем отпущен под залог. Позже французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине наложен арест на его имущество, а также на корпоративные права связанных с ним компаний.

10 ноября Верховный суд Франции окончательно отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. В инстанции указали, что Украина "не может обеспечить справедливый судебный процесс" в отношении бизнесмена.