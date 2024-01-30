На "Иви" составили четвертый протокол за неверную возрастную маркировку фильмов с ЛГБТ

Компании грозит штраф в размере от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Роскомнадзор составил четвертый протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суде зарегистрирован протокол в отношении ООО "Иви.ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)", - сказала представитель суда. Дата рассмотрения еще не назначена.

По этой статье компании грозит штраф в размере от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее онлайн-кинотеатру трижды назначали по 1 млн рублей штрафа из-за неверной возрастной маркировки фильмов. По аналогичной статье были также оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".