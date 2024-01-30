Запуск нового автобренда и пересмотр результатов Олимпиады в Пекине. Главное за 30 января

Запуск нового бренда автомобилей в Петербурге

"Автозавод Санкт-Петербург" объявил о запуске собственного нового бренда автомобилей XCITE. Предприятие уже начало выпуск машин. Согласно среднесрочному плану развития, будет запущено производство нескольких моделей в сотрудничестве с международными партнерами. Завод планирует начать продажи весной 2024 года.

Присуждение третьего места российским фигуристам на Олимпиаде в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Команда была лишена 20 баллов, которые заработала фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года, после победы в короткой и произвольной программах. Федерация фигурного катания Канады не согласна с решением ISU о перераспределении олимпийских медалей. Организация рассмотрит все возможные варианты его обжалования. Посольство РФ в США заявило, что Вашингтон оказывает давление на международные спортивные структуры, чтобы не допустить российских спортсменов на соревнования.

Депортация участников группы "Би-2"

Власти Таиланда не согласовали дату депортации участников рок-группы "Би-2" с российским гражданством. В консульском отделе посольства РФ сообщили, что троих музыкантов депортируют только в Россию. Дипломаты отметили, что у двоих из участников группы есть, помимо российского, израильские паспорта. В Telegram-канале группы сообщили, что решение королевства о депортации в Израиль отменено. В свою очередь, представитель МИД еврейского государства Лиор Хаят заявила, что власти страны пытаются помочь своим гражданам. Группа была задержана 24 января в Таиланде после концерта на острове Пхукет, который она провела без разрешения на работу.

Льготы для вдов бойцов СВО, не состоявших с ними в браке

В Госдуму внесли законопроект о льготах для женщин, состоявших в отношениях с участниками СВО без официального оформления брака. По словам главы рабочей группы по вопросам спецоперации Андрея Турчака, суд может признать союз брачным, если женщина докажет, что жила с участником спецоперации не менее трех лет или не менее года с их общим ребенком. После этого она получит права на наследство и положенные по закону льготы.

Снятие кандидатуры Бабурина с выборов президента РФ

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России. Он отметил, что 102 670 подписей готовы к представлению в Центризбирком. По его словам, это решение, принятое на фоне "ожесточенной войны Запада против России", в его жизни "возможно, самое непростое". Кроме того, политик призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина.