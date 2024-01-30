В Петербурге доход от штрафов и парковок превысил бюджет небольшого города

Размер собранных средств составил 11,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Поступления в бюджет Санкт-Петербурга от штрафов за нарушение правил дорожного движения и платы за парковки превысили за 2023 год 11 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников после заседания городского правительства, на котором подводили итоги исполнения бюджета.

Такая сумма, исходя из данных, опубликованных в открытых источниках, сравнима с бюджетом некоторых российских городов, к примеру, Чебоксар, Иванова или Воронежа, и она примерно в 10 раз превышает казну столицы Ленинградской области - Гатчины, бюджет которой в 2023 году составил около 1 млрд рублей.

"Неналоговые доходы [Петербурга] в 2023 году составили 96 млрд рублей. Это на 26% или 19,7 млрд рублей больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2021 годом неналоговые доходы выросли в 2,3 раза. 34 млрд рублей [составили] доходы от управления временно свободными средствами бюджета, 24 млрд рублей - доходы от аренды и продажи городского имущества, 11,5 млрд рублей - штрафы за нарушения ПДД и доходы от платных парковок, 10 млрд рублей - плата за проезд пассажиров и провоз багажа", - написал Корабельников.

Сумма собранных штрафов за нарушение правил дорожного движения составила в 2022 году более 1 млрд рублей, а доход за счет оплаты платных парковочных мест составил 857 млн рублей. В 2023 году общий доход по аналогичным статьям вырос примерно в шесть раз. Система платной парковки в Санкт-Петербурге развивается с июля 2022 года. Городские власти отвели под платную парковку несколько зон, охватывающих самые популярные у автомобилистов улицы в Центральном и Петроградском районах Петербурга.

Общая сумма доходов городского бюджета в 2023 году, по данным Корабельникова, составила 1,148 трлн рублей. Основную часть доходов составили поступления от налогов. Почти три четверти доходов (820 млрд рублей) сформированы за счет налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций.

Как сообщил на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, город достиг показателя доходов бюджета в 1 трлн рублей раньше запланированного срока, и на ближайшие годы поставлена задача увеличить доходы города до 1,5 трлн рублей. "Надо в ближайшие годы достичь отметки 1,5 трлн рублей. Сейчас это, может быть, кажется не очень конкретной и фантастической задачей с учетом определенных вопросов, но в 2019 году мы тоже мечтали о триллионе в 2024 году, а сделали в 2022 году, поэтому надо заниматься этим вопросом", - отметил Беглов.