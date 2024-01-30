В Долгопрудном запустят производство бумажной посуды

Инвестиции в строительство и запуск производства составят 100 млн рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Предприятие по производству одноразовой бумажной посуды планируется запустить в городском округе Долгопрудный в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Инвестиции компании "Ритм" в строительство и запуск производства одноразовой бумажной посуды составят 100 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 20 рабочих мест для жителей Долгопрудного. Запуск производства запланирован на 2026 год", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что для реализации проекта компании предоставили участок в рамках программы "Земля за 1 рубль".

Со ссылкой на компании в министерстве рассказали, что в настоящее время в России растет потребление одноразовой бумажной посуды в связи с ростом сервисов доставки еды, а также ограничениями производства и потребления пластика. Импорт же по данному направлению идет в основном в виде пластиковой одноразовой посуды.

"Компания "Ритм" планирует заместить импортеров пластиковой одноразовой посуды на бумажную одноразовую посуду, которая более экологична и является биоразлагаемой. На земельном участке площадью 1 га планируется построить производственно-складское здание с административными помещениями общей площадью 2 тыс. кв. м", - процитировали министра имущественных отношений Московской области Наталью Адигамову.