Инвестиции в создание первого технопарка в Саратове оценили в 3 млрд рублей

Проект планируют реализовать к концу 2026 года

САРАТОВ, 30 января. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в создание первого технопарка в Саратове составит до 3 млрд рублей, сообщил ТАСС директор сети технопарков по модели Morion Digital Оскар Ягафаров перед презентацией технопарка Saratov Digital.

"Мы ожидаем совокупный объем инвестиций до 3 млрд рублей. По оценке, площадь технопарка составит 40 тыс. кв. м. Мы двигаемся этапами. Первый этап - запуск одного корпуса и конференц-зала", - сказал Ягафаров, уточнив, что проект планируется реализовать к концу 2026 года.

Потенциальные резиденты

По словам Ягафарова, технопарк будет ориентирован на высокие технологии.

"Специализация технопарка определяется резидентами. В нашем случае это технопарк в сфере высоких технологий, поэтому по большей части речь идет о высокотехнологичных компаниях. Размер этих компаний разный - совсем маленькие, средние - 100-200 сотрудников, а также большие корпорации, которые видят в среде технопарков ресурсы для своего развития", - отметил собеседник агентства.

Ягафаров добавил, что в 2024 году намерены заключить с резидентами первые договоры аренды. Сейчас в процессе переговоров, по его словам, 10-15 компаний - потенциальных резидентов. По итогам реализации проекта планируется создать порядка 4 тыс. рабочих мест.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко сообщил, что сейчас ведется ремонт помещений технопарка. "Управляющая компания обещает, что к лету этого года первые 10 тыс. кв. м будут введены, соответственно, первых резидентов мы увидим летом 2024 года. По итогу весь проект должен быть реализован к концу 2026 на [площади] 40 тыс. кв. м", - сказал министр.

Глава ведомства отметил, что технопарк является частным, а со стороны областного правительства оказывается поддержка проекта. Так, например, был принят закон, направленный на поддержку управляющих компаний и резидентов технопарков региона. "Здесь будут преференции по налогу на имущество и льгота для резидентов", - добавил министр.

В сентябре 2021 года с создаваемым технопарком ознакомился премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Саратов. На стенде компании "ЭР-Телеком" - главного инвестора проекта - ему рассказали о разработках в области искусственного интеллекта для систем "умный город" и "умный дом" и цифровизации различных отраслей промышленности. Также там был представлен образец робота-пса.