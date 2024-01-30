Туск заявил, что слияние концернов Lotos и Orlen привело к многомиллионным убыткам

Премьер-министр Польши выразил уверенность в том, что расследование, начатое прокуратурой, выяснит реальное положение дел в этом вопросе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Слияние энергетических концернов Lotos и Orlen привело к многомиллионным убыткам для экономики. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве.

"Слияние Orlen и Lotos привело к многомиллионным убыткам [для Польши]", - процитировало Дональда Туска агентство РАР.

Туск выразил уверенность в том, что расследование, начатое прокуратурой по делу о слиянии энергетических концернов, выяснит реальное положение дел в этом вопросе.

Во вторник о начале расследования прокуратурой слияния концернов сообщила в Сейме (нижней палате парламента) депутат от объединения "Гражданская коалиция" Агнешка Помацкая. По ее данным, убытки от слияния концернов могут составить около 4 млрд злотых (примерно $1 млрд).

Операция по слиянию двух крупнейших польских энергетических концернов завершилась в 2023 году и проводилась при поддержке правившей тогда право-консервативной партии "Право и справедливость".