Эксперты: МВФ недооценивал способность российского бизнеса к адаптации и усилия властей

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) недооценивал способность российского бизнеса и экономики к адаптации в условиях санкционного давления. Недооценивались и усилия правительства и ЦБ по поддержке структурной перестройки экономики в новых условиях. Реальность оказалась существенно лучше прогнозных ожиданий. А рост экономики динамичным и более устойчивым, чем предсказывали зарубежные финансовые структуры. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты, комментируя обновленные оценки МВФ к докладу о перспективах развития мировой экономики.

МВФ пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 2,6% в нынешнем году и на 1,1% в 2025 году. Согласно приведенным данным, ВВП РФ увеличился в 2023 году на 3%.

Как следует из документа, МВФ улучшил на 1,5 процентного пункта (п. п.) свой октябрьский прогноз по росту этого показателя в РФ на 2024 год, а также улучшил на 0,1 п. п. прогноз на 2025 год.

Как заявил ранее в этом месяце президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, рост ВВП страны по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%. Согласно опубликованному прогнозу Минэкономразвития России, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%. ЦБ ждет роста на 0,5-1,5%.

"Как и большинство участников рынка, МВФ очевидно недооценивал как способность российского бизнеса к адаптации, так и усилия правительства и ЦБ по поддержке структурной перестройки экономики в новых условиях. Еще в конце 2022 года фонд прогнозировал спад российской экономики в 2023 году. В результате в течение прошлого года прогнозы несколько раз пересматривались в сторону улучшения. При этом еще в октябре улучшив ожидания на 2023 год МВФ одновременно пересмотрел в худшую сторону прогнозы на 2024 - до роста в 1,1%", - сказал первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

По его мнению, реальность оказалась существенно лучше ожиданий, а рост экономики - более динамичным, а главное, устойчивым. В результате на фоне быстрого роста в промышленности и успешной переориентации внешней торговли последние ожидания роста на 2024 год, обнародованные МВФ - даже лучше заложенных правительством в сентябре в базовый сценарий прогноза социально-экономического развития, продолжил он.

"Основная развилка - что будет дальше. Пока, заметно улучшив прогноз, МВФ сохранил фундаментальную логику, согласно которой, хотя рост 2023-2024 гг. и будет лучше предыдущих прогнозов - он в значительной степени имеет восстановительный характер и поддерживается бюджетным стимулом. Поэтому, по прогнозам фонда впереди существенное замедление - теперь перенесенное с 2024 на 2025 г.", - отметил Копейкин.

О разнице оценок роста ВВП РФ

Экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах отмечает, что прогнозы МВФ исторически не отличались большой точностью. "Уже понятно, например, что их оценка за 2023 год ниже того, что мы увидим по данным Росстата. В том числе поэтому оценки 2024 повышены", - сказал эксперт.

"Эксперт РА" ожидает рост ВВП в районе 1,5% в следующем году. "За счет чего такая разница? Можно предположить, что МВФ считает, что влияние высоких процентных ставок будет слабее, а бюджетный импульс от роста бюджетных расходов - сильнее", - отметил Табах.

Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов полагает, что для пересмотра прогнозов МВФ по России есть две основных причины: пересмотр ожиданий по росту в мировой экономике и более сильная динамика в экономике РФ.

"В октябре 2023 года МВФ ожидал, что мировой выпуск вырастет на 2,9% в 2024 году. В рамках январского обновления МВФ пересмотрел свои ожидания по росту мирового ВВП до +3,1%. Основными причинами стали более сильный рост в США и ожидания по расширению бюджетного стимула в КНР. Таким образом, мировая экономика находится в лучшем состоянии, чем казалось несколько месяцев назад", - пояснил он.

Комментируя динамику в российской экономике, Салихов отмечает, что (по последним данным) в III квартале 2023 года российский ВВП вырос на 5,5%. По 2023 году прирост ВВП составит не менее 3%. "В октябрьском прогнозе МВФ ожидал +2,2%. Таким образом, более сильный экономический рост в 2023 год повышает ожидания и для 2024 года", - сказал он.

Динамика роста ВВП по отраслям

По оценке Табаха, основной потенциал роста экономики РФ у отраслей, завязанных на бюджет либо потребление населения. "Это - оборонно-промышленный комплекс, инфраструктура и потребительские отрасли продолжается рост зарплат и, индексация соцвыплат. Поэтому, скорее всего, потребительские компании тоже будут чувствовать себя хорошо", - сказал эксперт.

Салихов полагает, что основным фактором поддержки российской экономики в 2024 году выступает федеральный бюджет. "Расходы федерального бюджета должны вырасти на 4,3 трлн рублей. <...> Это увеличивает совокупный спрос в экономике и поддерживает рост. Наиболее высокие темпы роста, скорее всего, будут в обрабатывающей промышленности (фактор ВПК), торговле и строительстве", - дополнил он.