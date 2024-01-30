Число долларовых миллионеров в России сократилось на четверть за 10 лет

Оно составляет 68,4 тыс., говорится в докладе компании Henley & Partners

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Число живущих в России долларовых миллионеров с 2013 года сократилось на 24% и сейчас составляет 68,4 тыс., что является пятым показателем в группе БРИКС. Такие оценки приводятся в посвященном странам БРИКС докладе компании Henley & Partners, оказывающей услуги релокации и получения гражданства за инвестиции по всему миру.

Как отмечает Henley & Partners, за этот период отток миллионеров наблюдался также в четырех других странах БРИКС: ЮАР (- 20%), Египте (- 22%), Бразилии (- 28%) и Иране (- 38%). При этом за последнее 10-летие почти вдвое выросло число миллионеров в Китае, где их сейчас больше 860 тыс. В Индии этот показатель увеличился на 85% - до 326 тыс. человек, а в Объединенных Арабских Эмиратах - на 77%, до 116,5 тыс. человек.

По оценкам Henley & Partners, в РФ сейчас есть 409 человек с состоянием, превышающем $100 млн, и 43 долларовых миллиардера. По обоим этим показателям Россия находится на третьем месте в БРИКС после Китая (2 352 и 305, соответственно) и Индии (1 044 и 120).

Общий объем инвестиционных накоплений в странах БРИКС Henley & Partners оценивает в $45 трлн. По оценкам компании, к 2033 году число долларовых миллионеров во всех государства группы, которое сейчас составляет 1,6 млн, вырастет на 85%, вплотную приблизившись к отметке 3 млн.

"БРИКС как организация может предложить целый ряд динамично развивающихся рынков, способных повлиять на будущее глобальной экономики, с относительно стабильными политическими системами. Сила экономик одной группы этих стран - в динамичности их малого и среднего бизнеса. Для другой эта сила - гибкость их политических систем. Будучи членами межправительственной организации, страны БРИКС дополняют друг друга, а это, в свою очередь, обеспечивает устойчивость создаваемых ими материальных благ", - заявил работавший над докладом старший экономист Глобального центра конкурентоспособности при Международном институте управленческого развития в Лозанне Хосе Кабальеро.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.