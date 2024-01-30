Комитет Думы поддержал во II чтении право властей регионов запрещать "наливайки"

Действие норм законопроекта не будет касаться ресторанов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Поправки ко II чтению

Согласно одобренным ко II чтению поправкам, действие норм законопроекта, касающихся права регионов ограничивать время работы так называемых наливаек, не будет касаться ресторанов.

"Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поправки.

Также среди поправок, представленных ко второму чтению законопроекта, предлагаются нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии: юрлица и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в ЕГАИС, до 1 января 2025 года.

Согласно решению Совета Думы, законопроект о наливайках будет рассмотрен во втором чтении на заседании Госдумы 31 января.