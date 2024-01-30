Адыгея увеличила господдержку семей с детьми до 6,4 млрд рублей

В регионе проживает более 53 тыс. семей с детьми, из них более 8,6 тыс. - многодетные

МАЙКОП, 30 января. /ТАСС/. В Адыгее увеличили господдержку семей с детьми по сравнению с 2023 годом на 16%, она превысит 6,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова по итогам церемонии открытия Года семьи, которую провел руководитель региона.

"В Адыгее проживает более 53 тыс. семей с детьми, и с каждым годом растет количество многодетных семей - сейчас их более 8,6 тыс. Всего в прошлом году в республике на поддержку семей с детьми было направлено около 5,5 млрд рублей. На этот год запланировано почти на 1 млрд рублей больше - свыше 6,4 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Торжественное открытие Года семьи в республиканской филармонии состоялось с участием многодетных и приемных семей, семей участников специальной военной операции, молодых семей, супружеских пар, проживших в браке более 25 лет.

Глава региона отметил, что большая часть мер, рекомендованных регионам в недавнем указе президента России и закрепляющих статус многодетных семей и основные гарантии для них на территории всей страны, активно реализуется в Адыгее. Для многодетных семей предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг, бесплатные лекарства для детей, бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений. Осуществляется единовременная выплата из республиканского бюджета в размере 50 тыс. рублей на третьего или последующих детей, есть возможность получить земельный участок.

"Расширим меры поддержки дополнительными льготами, предложенными президентом, продолжим внедрять свои инструменты. Это касается и той серьезной работы, которая развернута в республике для поддержки семей участников специальной военной операции", - цитирует Кумпилова пресс-служба.