В Анапе на средства курортного сбора намерены создать тематический парк русских сказок

В планах обустроить тематические игровые площадки на территории рядом с Театральной площадью

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Сумма курортного сбора в Анапе за 2023 год составила более 280 млн рублей. На полученные средства власти города-курорта планируют реализовать несколько социальных проектов, в частности проект парка детских сказок в центре города, сообщается в Telegram-канале мэрии.

"В 2023 году сумма курортного сбора составила порядка 280 млн рублей. Сегодня на совещании представлены проекты, на которые можно направить эти средства. Это благоустройство сквера "Россия", установка пергол на пляжных территориях в Сукко, Витязево и нижней набережной Анапы, создание нового, современного скейт-парка в сквере Гудовича, благоустройство аллеи Паралия в Витязево от Южного проспекта до моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что особый интерес вызвало предложение создания "Парка сказок".

Проект парка предполагает создание тематических игровых площадок на территории рядом с Театральной площадью города-курорта. Планируется провести зонирование по возрастным группам и использовать популярных персонажей русских народных сказок, мультфильмов, сказок советских писателей и анапских авторов. В проекте парка также - семейная библиотека и помещение для детского творчества и мастер-классов.

По словам мэра города Василия Швеца, за весь период действия курортного сбора поступило более 330 млн рублей. На эти средства были установлены спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы на набережной и парках. "Кроме локальные целей, были реализованы и масштабные - например, построен Сквер 80-летия Краснодарского края в Супсехе, сейчас в стадии завершения реконструкция Ореховой рощи", - уточнили в мэрии Анапы.