Под Тверью запустили производство кофейных капсул под новым российским брендом

В продаже продукция появится в марте 2024 года

ТАСС, 30 января. Компания "Милфудс" начала выпускать в Тверской области спрессованные кофейные капсулы под новым российским брендом Poetti, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Компания "Милфудс", развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, вслед за расширением ассортимента натурального кофе реализовала еще один крупный инвестиционный проект. На предприятии установлена и запущена новая производственная линия для изготовления кофе в капсулах Poetti", - говорится в сообщении.

Предприятие, выпускающее кофейные продукты Poetti, расположено на территории промышленного парка "Боровлево-2" под Тверью. Инвестиции в реализацию инвестпроекта составили более 100 млн рублей. "Технологически обжаренный натуральный кофе после помола упаковывается в 100% алюминиевую капсулу. Процесс происходит в защитной азотной среде, что гарантирует максимальное сохранение вкусо-ароматических свойств кофе на протяжении всего срока годности продукта. Герметичность обеспечивают устройство капсулы и запайка алюминиевой фольгой. Капсулы Poetti полностью пригодны для вторичной переработки", - пояснили в пресс-службе.

Капсулы от Poetti появятся в продаже с 1 марта 2024 года. В будущем предприятие планирует расширять предложение в сегменте капсульного кофе, пополняя ассортимент новыми вкусами, в том числе с добавлением натуральных ароматизаторов, производитель также продолжит инвестировать в развитие производственного потенциала кофеобжарочного завода, повышая степень промышленной автоматизации предприятия. "Наша задача заключалась в том, чтобы создать общедоступный для потребителя продукт сразу в трех измерениях: оборудование для приготовления кофе, качество получаемого напитка и ценовое позиционирование. Благодаря локализации определенных процессов внутри нашей страны мы сможем предложить потребителю премиальный кофе в капсулах, который при этом окажется на 30-40% выгоднее, чем зарубежные аналоги", - отметил директор по маркетингу компании "Милфудс", управляющей брендом Poetti Михаил Глухов.