В Москве на торги выставят право реализации шести проектов развития территорий

Территории для комплексного развития, выставленные на торги, расположены в районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанский, Северное Медведково и Южное Тушино

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в первом квартале года выставить на торги право реализации шести проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В первом квартале 2024 года пройдут торги на право реализации шести проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий с высокой инвестиционной привлекательностью. Площадки расположены на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке, а также в Зеленограде. Заявочные кампании уже стартовали, торги пройдут с 8 февраля по 21 марта в зависимости от лота", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что территории для комплексного развития, выставленные на торги, расположены в районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанский, Северное Медведково и Южное Тушино. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершается в период с 1 февраля по 12 марта в зависимости от лота. В торгах по программе КРТ могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этих территориях.

"Одна из самых крупных площадок - участок бывшей промзоны "Медведково" общей площадью 26,78 га. Там предусмотрено строительство около 252 тыс. кв. м жилья, а также более 438 тыс. кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов, в том числе детского сада, школы и спорткомплекса. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 61 млрд рублей. В новом городском квартале может быть создано свыше 11,5 тыс. рабочих мест. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 февраля", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.