Свыше 13 тыс. тонн тепличных овощей собрали липецкие аграрии с начала года

По словам губернатора Игоря Артамонова, повышать производство продукции в агропромышленном комплексе региона позволяет рост господдержки

ЛИПЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. тонн тепличных овощей собрали аграрии Липецкой области с начала года, удержав тем самым первое место по производству овощей закрытого грунта в стране. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"С начала января наши сельхозпроизводители собрали 13,2 тыс. тонн тепличных овощей и зеленных культур, что соответствует уровню января прошлого года", - сказал Артамонов. Он отметил, что всего в регионе действует четыре тепличных комплекса, благодаря которым липчане возглавляют список регионов-лидеров по производству овощей закрытого грунта, так как все тепличные комплексы в области - четвертого и пятого поколений. "В них с одного квадратного метра можно собрать продукции почти в два раза больше, чем в обычных теплицах", - заметил Артамонов.

По его словам, повышать производство продукции в агропромышленном комплексе Липецкой области позволяет рост государственной поддержки и ее эффективности, а также внедрение современных технологий. "При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и их благосостоянии", - уверен Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства отметили, что огурцы и салаты в Липецкой области выращивают в Елецком районе, на томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах.