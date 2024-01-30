МВФ не видит существенного влияния ближневосточного конфликта на мировую экономику

Главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша сообщил, что ощущается увеличение стоимости морских перевозок, поскольку торговым судам приходится идти в обход Африки из-за ситуации в Красном море, что может повлиять на цены импортируемых товаров

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) не фиксируют существенного влияния конфликта на Ближнем Востоке на макроэкономическую ситуацию за пределами региона. Об этом заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша на пресс-конференции, посвященной январскому обновлению к докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

"Мы не увидели серьезного макроэкономического влияния ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он. Эксперт уточнил, что определенные экономические последствия ближневосточного кризиса все же ощущаются. Это, в частности, увеличение стоимости морских перевозок, поскольку торговым судам приходится идти в обход Африки из-за ситуации в Красном море, что может повлиять на цены импортируемых товаров, отметил он.

"Однако на данный момент влияние на инфляцию, которое мы наблюдаем, например, в европейской экономике, достаточно скромное. Несмотря на то что увеличение стоимости перевозок существенное, это в целом не приводит к значительному росту инфляции", - констатировал Гуринша. "Мы также видим, что не произошло серьезного роста цен на нефть, хотя это еще один рынок, который потенциально может пострадать", - добавил он.