Почти 380 тыс. компаний в Нидерландах имеют признаки подозрительной деятельности

По данным телеканала NOS, самой большой проблемой страны является массовая регистрация компаний в одном месте

ГААГА, 30 января. /ТАСС/. Почти 380 тыс. компаний в Нидерландах могут использоваться злоумышленниками для отмывания денег, уклонения от налогообложения и обхода санкций. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на исследование, проведенное аналитической службой рейтингового агентства Moody's.

"В общей сложности признаки подозрительной деятельности выявлены у 21 млн компаний по всему миру, в том числе почти у 380 тыс. юридических лиц в Нидерландах, - отметил телеканал. - А самая большая проблема страны - это массовая регистрация, когда множество компаний регистрируются в одном месте".

"Нидерланды занимают четвертое место в ЕС и девятое место в мире [по этому показателю], - сказал в беседе с NOS директор Moody's Analytics Фрэнсис Маринье. - Это может быть способом скрыть незаконную деятельность - путем распределения активов и транзакций между несколькими организациями, что усложняет властям отслеживание потока денег".

Самый экстремальный пример массовой регистрации в Нидерландах связан с городом Мёйденом, где по одному адресу зарегистрировано 403 компании. Однако это меркнет по сравнению с некоторыми примерами за рубежом. Так, в комплексе пирамид в Гизе в Египте зарегистрировано более 22 тыс. компаний, а в небольшом торговом центре в Претории в ЮАР насчитывается 61 тыс. юридических лиц.

Еще одним тревожным сигналом для Moody's являются управляющие, которые слишком стары, слишком молоды или заведуют слишком большим числом компаний. В Нидерландах специалисты обнаружили 38 компаний с директорами странного возраста. Самому младшему из них 5 лет, а самый пожилой родился в 1915 году. Примеры в других странах более примечательны. Так, самым пожилым директором во всем мире оказался 943-летний миноритарный акционер бельгийской компании, основанной в 2018 году. Как отмечают в Moody's Analytics, подставные компании используют имена умерших или несуществующих лиц, чтобы не раскрывать имена реальных акционеров и директоров.

Подобная информация указывает на то, что что-то не так, и "людям следует проявлять особую осторожность при ведении бизнеса с такими компаниями", предупреждают специалисты Moody's.