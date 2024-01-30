Посольство Белоруссии в России сообщило о подготовке визита мэра Москвы в Минск

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой также подтвердил предложения белорусских предприятий о локализации в Москве производств, к примеру, беспилотных летательных аппаратов

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудил с министром московского правительства, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым подготовку визита мэра российской столицы в Минск. Об этом сообщило белорусское диппредставительство.

"Собеседники выразили удовлетворение достигнутым уровнем многопланового взаимодействия, в том числе на уровне районов, муниципалитетов, высоко оценили темпы роста товарооборота с Москвой Минска и Беларуси в целом. Особое внимание уделили вопросам подготовки планирующихся визита в Беларусь мэра Москвы и Дней Москвы в Минске. Договорились активизировать проработку программы и наполнения визита на экспертном уровне", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также были рассмотрены текущие вопросы сотрудничества в сферах транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта. "Условились углубить взаимодействие и продолжить обмен опытом по темам импортозамещения в вагоностроении, цифровизации школы и оказания услуг населению, изготовления технических средств социальной реабилитации", - отметили в посольстве.

"Посол Дмитрий Крутой подтвердил предложения белорусских предприятий о локализации в городе Москве производств, к примеру, беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в диппредставительстве. В ходе встречи был подписан план мероприятий по сотрудничеству Республики Беларусь и города Москвы на 2024-2026 годы.

В начале декабря 2023 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможность привлечения организаций республики к проектированию и строительству объектов в российской столице. Также премьер-министр и мэр обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия Белоруссии и Москвы с акцентом на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации. Особое внимание было уделено обмену опытом в инновационных отраслях экономики - IT-сфере, разработке беспилотной техники.

Согласно данным белорусской стороны, по итогам 10 месяцев прошлого года товарооборот между Белоруссией и Москвой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%, составив $5,1 млрд.