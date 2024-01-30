Суд исключил предприятие литовской "дочки" "Интер РАО" из санкционного списка

Дело рассматривалось в закрытом формате

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Предприятие по развитию ветроэнергетики Vydmantai wind park, входящее в группу Inter RAO Lietuva, которая является "дочкой" российской электроэнергетической компании "Интер РАО", исключено из санкционного списка. Об этом сообщила журналистам Сигита Гамуленене, представитель принявшего такое решение регионального административного суда Литвы.

"Службе по расследованию финансовых преступлений указано вычеркнуть Vydmantai wind park из списка юридических и физических лиц, собственность которых принадлежит находящимся под санкциями субъектам или контролируется ими", - сказала она.

Более детальной информации предоставлено не было. Как пояснила Гамуленене, дело рассматривалось в закрытом формате. "До общественности разрешено довести только итоговую часть решения", - отметила она.