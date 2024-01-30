Австрийская OMV диверсифицирует поставки газа из-за риска прекращения украинского транзита

В пресс-службе компании также сообщили, что концерн участвует в качестве потенциального покупателя в аукционах совместной платформы ЕС по закупке газа.

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV диверсифицирует источники поставок углеводородов на фоне возможного прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины после истечения текущего контракта в конце 2024 года. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"OMV продолжает активно заниматься диверсификацией источников поставок и последовательно реализует свою стратегию диверсификации. OMV получает природный газ из собственной добычи в Норвегии и Австрии, а также от норвежских производителей природного газа. Кроме того, OMV заключила долгосрочные контракты на регазификацию СПГ на терминале GATE в Роттердаме", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос о проработке компанией альтернатив украинскому транзиту.

В пресс-службе OMV также сообщили, что концерн участвует в качестве потенциального покупателя в аукционах совместной платформы ЕС по закупке газа. "Кроме того, OMV имеет доступ ко всем основным торговым площадкам по продаже природного газа и мощностей в центральной и северо-западной Европе", - резюмировали в компании.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "бери или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев сделает огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после завершения действующего контракта.