В компании OMV не смогли оценить перспективы транзита газа из РФ в Европу через Украину

Текущий контракт истекает в конце 2024 года

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV не может оценить перспективы продления контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины после истечения текущего контракта в конце 2024 года. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"Пункт поставки по контрактам OMV на поставку российского газа находится на словацко-австрийской границе (Баумгартен). Мы не можем оценить будущее договорных отношений между украинским оператором газопровода, Словакией и компанией "Газпром экспорт", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос о том, допускает ли компания прекращение украинского транзита.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Газораспределительный терминал в Баумгартене является крупнейшим газовым хабом Австрии. Ранее до трети российского экспортного газа в Европу транспортировалось через данный пункт на границе Австрии и Словакии.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "бери или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев сделает огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после завершения действующего контракта.