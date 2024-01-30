В Гагаузии заявили, что теряют $6,7 млн из-за решения Кишинева сократить ее бюджет

По словам депутата Народного собрания автономии Сергея Чимпоеша, санкции привели к тому, что уже несколько компаний перенесли юридический адрес из Гагаузии в другие регионы

КИШИНЕВ, 30 января. /ТАСС/. Гагаузия теряет почти $6,7 млн из-за внесенных парламентом Молдавии поправок в Налоговый кодекс. Такие данные привел депутат Народного собрания (парламента) автономии Сергей Чимпоеш.

"Кишинев преследовал стратегическую цель - ослабить автономию. План носит такой характер - навредить Гагаузии. На данном этапе они добились своего, они внедрили этот план, и мы должны возмещать налог на добавленную стоимость по экспортным поставкам и терять в пределах 120 млн леев ($6,7 млн)", - сказал Чимпоеш на брифинге.

По его словам, санкции Кишинева привели к тому, что уже несколько компаний перенесли юридический адрес из Гагаузии в другие регионы. Он пояснил, что крупный бизнес формирует минимум 30% бюджета автономии и последствия решения молдавского парламента приведут к ухудшению социально-экономической ситуации в Гагаузии.

"Нам нужно выстроить взаимоотношения между властью и нашим бизнесом на добросовестных и честных началах. Потому что на политическом уровне нам с Кишиневом уже не договориться", - добавил депутат.

С мая 2023 года отношения между Кишиневом и Комратом обострились после того, как власти Молдавии попытались объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победила представитель запрещенной партии "Шор" Евгения Гуцул. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".