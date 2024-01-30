В РФ ипотечный портфель достиг 18,2 трлн рублей по итогам 2023 года

Основной прирост пришелся на ИЖК по договорам долевого участия, задолженность по которым за год увеличилась до 4,9 трлн рублей, сообщил регулятор

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Размер совокупного ипотечного портфеля в РФ увеличился более чем на 29% за год и достиг 18,2 трлн рублей по итогам 2023 года. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"Задолженность по ипотечным жилищным кредитам на 01.01.2024 составила 18,2 трлн рублей, увеличившись с начала 2023 года практически на треть - 29,4%. Основной прирост пришелся на ИЖК по ДДУ (договорам долевого участия - прим. ТАСС), задолженность по которым за год увеличилась на 44,7%, до 4,9 трлн рублей на 01.01.2024", - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году кредитов на новостройки было выдано на 3,375 трлн рублей, следует из данных ЦБ РФ, что почти на 64% выше результата 2022 года в 2 трлн рублей. При этом в декабре 2023 года выдачи ипотеки по ДДУ за месяц увеличились на 16,3%, до 435,5 млрд рублей, и в итоге заняли 55,4% совокупного объема выданных в последний месяц года ипотек.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в декабре 2023 года снизилась до 7,91% годовых по сравнению с 8,18% в ноябре, отметили в банке, "на фоне расширения выдач кредитов по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных". При этом ставка по ипотеке на новостройки осталась на уровне 6,12%, а по кредитам на вторичное жилье снизилась до 10,38% против 10,61% в ноябре.