Россия закупила в интервенционный фонд более полумиллиона тонн зерна

В торгах приняли участие аграрии из 16 регионов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже в интервенционный фонд РФ к настоящему времени превысил 522 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз РФ.

"С начала второго этапа интервенций закупили более полумиллиона тонн зерна. Только за январь приобрели у аграриев более 260 тыс. тонн пшеницы и ржи. Еще столько же - в конце прошлого года. Итого с ноября приобретено более 522 тыс. тонн зерна", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минсельхоза, закуплено 262,066 тыс. тонн мягкой пшеницы третьего класса, 236,86 тыс. тонн мягкой пшеницы четвертого класса и 23,22 тыс. тонн ржи не ниже третьего класса.

За все дни в торгах приняли участие аграрии из 16 регионов. "Самые активные - Оренбургская область, Красноярский край, Челябинская область, Башкирия и Татарстан", - отмечается в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства РФ России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз планирует закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн. По его словам, мировые цены на зерновые культуры и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен.