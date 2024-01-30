ЕК полагает, что ЕС вправе объявить доходы от активов РФ "не принадлежащими России"

Далее эти средства должны быть переведены в бюджет ЕС и направлены на поддержку Украины, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Еврокомиссия полагает, что Евросоюз вправе в одностороннем порядке простым согласием всех своих стран-членов постановить, что доходы от замороженных суверенных активов РФ "не принадлежат России". Такое мнение высказал первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, выступая в Вашингтоне перед членами Торговой палаты США. Его речь транслировалась онлайн.

"Дискуссия о замороженных российских активах идет в ЕС, и некоторые решения уже были приняты, - сказал Домбровскис. - Европейская комиссия сформулировала предложения по использованию доходов [от реинвестирования] замороженных российских активов. Сначала предоставив юридическую ясность, что эти доходы не принадлежат России, а затем поручив соответствующим финансовым институтам помещать эти доходы на отдельный счет. Далее эти средства должны быть переведены в бюджет ЕС и направлены на поддержку Украины". "По первым двум шагам политическое согласие [между странами членами ЕС] достигнуто, следующий шаг - перевод этих денег в бюджет ЕС - потребует отдельного предложения Еврокомиссии", - сказал Домбровскис.

29 января страны послы 27 стран ЕС достигли принципиального политического согласия по предложению Еврокомиссии считать доходы от российских активов не принадлежащими России и перевести доходы от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет. Для вступления этого решения в силу его должны официально утвердить министры всех стран Евросоюза, что после достижения согласия на уровне послов является сугубо формальной процедурой.

По информации источников, один из вариантов последующих действий предусматривает введение специального европейского налога, близкого к 100%, специально для обложения этих средств, чтобы забрать их в бюджет ЕС, однако Еврокомиссия пока не сформулировала это предложение окончательно.

Домбровскис также высказал мнение, что основные замороженные в ЕС активы России в размере примерно €200 млрд, "должны оставаться замороженными, пока Россия не выплатит репарации Украине". "Если она этого не сделает, будут изучаться юридические возможности для их конфискации", - сказал первый замглавы ЕК.

Еврокомиссия пока не рискует пытаться изъять сами замороженные суверенные активы РФ, опасаясь, что это окончательно уничтожит веру инвесторов в евро, как в надежную резервную валюту. Взамен Брюссель ищет различные обходные пути, которые бы создавали иллюзию законности для этой операции, нарушающей основы созданной самим Западом мировой финансовой системы.