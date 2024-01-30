Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками может изменить знак

Это связано с переименованием службы и наделением ее дополнительными функциями

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает изменить геральдический знак-эмблему и флаг Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками в связи с переименованием службы и наделением ее дополнительными функциями. Соответствующее предложение следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками вправе иметь геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые службой по согласованию с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации. В связи с переименованием службы и наделением ее дополнительными функциями возникла необходимость символичного отображения их на официальной символике Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками", - говорится в пояснительной записке к документу, разработчиком которого является Минфин.

Там уточняется, что геральдическая символика Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в которой символично отображены сферы алкогольного и табачного рынков, была разработана совместно с представителями Геральдического совета при президенте РФ. "Проект приказа "Об учреждении геральдического знака-эмблемы и флага Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками" согласован с председателем Геральдического совета при президенте Российской Федерации - государственным герольдмейстером Г. В. Вилинбаховым", - указано в тексте.

О передаче полномочий по регулированию рынка табака Минфину

В ноябре прошлого года правительство РФ одобрило наделение Минфина России новыми полномочиями в табачной отрасли. В середине апреля 2023 года проектом постановления предлагалось передать Минфину РФ полномочия Минсельхоза РФ по регулированию рынка табака.

Соответствующим проектом постановления также была предусмотрена реорганизация Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. В том числе предлагалось наделить ведомство полномочиями по лицензированию производства и оборота табака и табачных изделий, правом изъятия или конфискации табачных изделий у недобросовестных участников рынка, а также осуществлять меры по контролю за соблюдением обязательных требований к деятельности по производству и обороту табачной продукции.

Проект постановления правительства также предполагал, что ведомство будет вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот табачной продукции.