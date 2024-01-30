На Ставрополье до 2030 года намерены нарастить мощности хранения фруктов на 80%

Их планируют увеличить на 43 тыс. тонн

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Мощность плодохранилищ увеличат на 43 тыс. тонн на Ставрополье до 2030 года, сообщил в Telegram-канале министр сельского хозяйства края Сергей Измалков. Объем хранения увеличится почти на 80%.

"Всего на Ставрополье мощность плодохранилищ составляет 54 тыс. тонн и в планах до 2030 года нарастить объемы хранения еще на 43 тыс. тонн. Яблоки урожая 2023 года, которые были заложены в плодохранилища, в настоящее время, постепенно реализуются не только в магазинах и продовольственных рынках Ставропольского края, но и в федеральных торговых сетях в других регионах", - написал он.

Увеличивающийся объем производства фруктов в крае требует введения новых мощностей хранения. Плодохранилища также позволяют круглый год обеспечивать население Ставрополья и других регионов страны свежими фруктами.

Измалков отметил, что сейчас почти половина плодохранилищ края заполнены яблоками регионального производства. Поставки яблок ведутся в Санкт-Петербург, Москву, Татарстан, Иркутскую и Новосибирскую области, а также Белоруссию. Отгрузки уже превысили 23 тыс. тонн.