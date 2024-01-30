Медиахолдинг Союзного государства заработает к началу 2025 года

Сначала нужно отшлифовать юридические детали, а далее заняться кадровым вопросом, рассказал советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Александр Шпаковский

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Медиахолдинг Союзного государства заработает в полном объеме к началу 2025 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Александр Шпаковский.

"На сегодняшний день нужно отшлифовать юридические детали. Я думаю, что это займет примерно полгода. Далее кадровый вопрос, кадровое наполнение. Думаю, что к началу 2025 года медиахолдинг заработает в полном объеме", - сказал он.

"В дальнейшем есть определенные детали. К примеру, на сегодняшний день у нас три печатных издания. По всей вероятности мы будем выходить на то, чтобы было одно печатное издание. Не думаю, что целесообразно сохранять три печатных издания", - добавил Шпаковский.

В понедельник Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии утвердил создание союзного медиахолдинга. Всего на заседании, которое сегодня провели президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, было принято 15 документов. Среди них в том числе значится "постановление Высшего государственного совета Союзного государства "О создании медиакомпании Союзного государства".

Президент Белоруссии в начале апреля 2023 года на заседании Высшего госсовета СГ обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим для того, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца".