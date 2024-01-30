В структуре Минпромторга появилось управление беспилотных систем

Курировать его будет замминистра Василий Шпак

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Управление беспилотных летательных систем и робототехники образовано в структуре Минпромторга РФ. Оно будет курировать выполнение государственного гражданского и оборонного заказов на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Курировать управление будет замминистра Василий Шпак.

"В рамках нового отраслевого управления будет вестись работа по реализации задач профильного национального проекта "Беспилотные авиационные системы", координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов на производство БПЛА", - отметили в пресс-службе.

Новое управление будет отвечать за развитие и поддержку отрасли робототехники, кроме промышленных роботов (их продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения).

В Минпромторге также сообщили о еще нескольких структурных изменениях.

"В штатное расписание центрального аппарата Минпромторга России вносится ряд изменений, соответствующий приказ подписал вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров. Ряд департаментов и структурных подразделений министерства упраздняются, при этом образовываются несколько новых управлений, также вносятся изменения в организационную структуру отдельных департаментов", - отметили в пресс-службе. Так, департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения будет упразднен, а вместо него появится управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.