На финансирование партий Верховной рады выделили более $5,5 млн

Наибольшую сумму получила партия "Слуга народа" - около $3,2 млн

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выплатило средства четырем политическим партиям, представленным в Верховной раде, на финансирование уставной деятельности. Об этом сообщается на Едином портале использования публичных средств.

Наибольшую сумму получила партия "Слуга народа" - 122 млн гривен (около $3,2 млн). На втором месте "Европейская солидарность", получившая 35,3 млн гривен ($923 тыс.). Партия "Батькивщина" получила 23,2 млн гривен (около $607 тыс.), партии "Голос" выделили 28,91 млн гривен ($739 тыс.). Таким образом, общая сумма средств налогоплательщиков, которые направили на финансирование партий, достигла 210 млн гривен (более $5,5 млн).

Эта сумма - четверть годовых выплат. Выплаты НАПК осуществляет ежеквартально.