Координационный центр доменов объяснил сбой в зоне .RU

Это связано с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сбой в доменной зоне .RU возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC). Об этом говорится в сообщении Координационного центра доменов .RU/РФ.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", - сказано в сообщении.

В организации отмечают, что специалисты технического центра "Интернет" и компании МСК-IX работают над устранением сбоя. В Координационном центре доменов добавили, что в настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. "Идут востановительные работы", - заключили в организации.

Ранее сообщалось, что пользователи российского сегмента интернета пожаловались на сбои в работе некоторых ресурсов.