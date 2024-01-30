Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, долларовый индекс РТС снизился на 0,24%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в зоне положительных значений по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 3 196,08 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,24%, до 1 122,53 пункта. Курс юаня вырос на 0,084%, до 12,43 рубля, доллар - на 0,74%, до 89,72 рубля, евро - на 1,37%, до 97,50 рубля.

Покупкам способствовали ослабление рубля и сохранение цен на нефть на уровне выше $80 за баррель Brent, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был неоднозначным. "Китайские индексы продолжили нисходящую коррекцию. В Европе настрой инвесторов был получше. Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в IV квартале 2023 г. прибавил 0,1% год к году, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику", - добавил Бахтин.

На глобальных рынках инвесторы могут занимать более осторожную позицию перед заседанием ФРС по процентной ставке, итоги которого будут объявлены завтра вечером по Москве. Изменений по ставкам не предвидится, в фокусе внимания будет риторика регулятора, также отметил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+5,6% и +5,27%), расписки X5 Retail Group (+4,55%), бумаги "Яндекса" (+3,57%), котировки "Северстали" (+2,65%), акции "Аэрофлота" (+2,45%), бумаги ММК (+1,95%).

"Акции "Мечела" вернулись к краткосрочному росту после слабости начала недели. Привилегированные акции компании при этом вплотную подошли к максимуму текущего года 387,45 рубля", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Котировки X5 Retail Group вернулись к повышению вслед за публикацией ранее в январе превысивших ожидания операционных результатов за IV квартал 2023 года. По акциям "Яндекса" продолжались масштабные покупки в ожидании реструктуризации компании. Котировки во вторник обновили максимум с февраля 2022 года и закрепляются выше 3 000 рублей, добавила Кожухова.

Акции "Северстали", которые начали восстановление с многомесячных минимумов еще в середине декабря, получили новый импульс к росту в первой половине января, когда глава компании подтвердил намерение рассмотреть выплату дивидендов на ближайшем совете директоров. "Северсталь" с 2021 года не платит дивидендов, а в эту пятницу планирует представить финансовые результаты за IV квартал 2023 года, в ожидании которых рост акций ускорился. Акции "Северстали" на данный момент занимают третье место среди лидеров роста индекса Мосбиржи по итогам января, показывая повышение на 19,3%", - пояснила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Сегежи" (-2,88%), бумаги "Детского мира" (-1,80%), котировки "Русснефти" (-1,52%), акции "Фосагро" (-1,35%), бумаги "Русгидро" (-1,22%), котировки Мосбиржи (-0,71%). Акции "Сегежи", "Русгидро", Мосбиржи, "Россетей" и ряда других эмитентов корректировались после уверенного роста накануне.

Прогноз на завтра

При сохранении слабости рубля и текущих цен на сырье индекс Мосбиржи может завершить январь выше 3 200 пунктов, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 31 января - 3125-3225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88-91 руб. В Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи может переместиться в коридор 3150-3250 пунктов, пара доллар/рубль покажет движение в диапазоне 88-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 95-97 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,2-12,6 рублей.

Из статистики середины недели стоит отметить индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг КНР. Квартальные финрезультаты на рынке США представят Mastercard, Qualcomm. В России операционные результаты за IV квартал 2023 года раскроют Polymetal, "Ругидро", "О’кей".