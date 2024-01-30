Румыния попросила Турцию совместно производить БПЛА Bayraktar

Турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан сообщил, что в рамках работы по линии НАТО Турция "защищает воздушное пространство Румынии с помощью 4 самолетов F-16 и около 80 военнослужащих"

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. Румыния попросила Турцию рассмотреть вопрос о совместном производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан в интервью агентству Anadolu.

"В 2023 году Румыния купила 18 единиц наших боевых БПЛА Bayraktar TB2. Их поставки продолжатся и в этом году, и в последующих. У Румынии есть запрос на совместное производство этой продукции", - сказал он. По словам посла, в сфере оборонной промышленности есть несколько еще не завершенных тендеров и для турецких компаний сотрудничество с румынскими является очень важным. Алтан также отметил, что в среду в Бухарест прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан. Ожидается, что эти вопросы будут на повестке его визита.

Посол сообщил, что в рамках работы по линии НАТО Турция "защищает воздушное пространство Румынии с помощью 4 самолетов F-16 и около 80 военнослужащих". С учетом конфликта на Украине, по его словам, "возникла угроза морских мин, которая касается всех". "В этом контексте по инициативе Турции и при участии наших союзников из Румынии и Болгарии было решено реализовать совместные действия по обнаружению и при необходимости уничтожению этих мин. 11 января в Стамбуле был подписан соответствующий меморандум", - напомнил он.

Дрейфующие в Черном море мины неоднократно доплывали до портов прибрежных стран и подходили близко к устью пролива Босфор. В связи с этим Турция стала одним из инициаторов создания совместной группы, которая могла бы заняться очисткой моря от мин. В сентябре 2023 года начались прямые контакты рабочих и технических делегаций трех стран, которые выработали текст трехстороннего меморандума.

Румыния станет последней остановкой Фидана в его балканском турне. В понедельник он посетил Албанию, в настоящее время проводит переговоры в Болгарии.