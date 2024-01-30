УФАС в Пскове возбудило дело в отношении регоператора ТКО после мусорного коллапса

Организации грозит штраф до 1 млн рублей

ПСКОВ, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области возбудили дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами после ситуации, когда в регионе в новогодние праздники не вывозился мусор от домов. Об этом сообщила пресс-служба псковского УФАС.

За праздники коммунальные отходы скопились у подъездов домов в Пскове и на контейнерных площадках в области. В адрес властей поступили сотни жалоб, были случаи, когда мусоропроводы забивались до третьего этажа. По данным властей, в основе "мусорного коллапса" - неурегулированные финансовые вопросы между регоператором "Экопром" и предприятием по сортировке мусора "Спецтранском". Губернатор Михаил Ведерников тогда назвал ситуацию "свинством по отношению к людям".

"В действиях ООО "Экопром" имелись признаки нарушения п. 4 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции. Антимонопольным органом в отношении него возбуждено антимонопольное дело. В случае подтверждения фактов злоупотребления регоператором нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ранее в адрес псковского УФАС от управляющих компаний поступили обращения на значительное скопление крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. При этом региональный оператор пояснял, что не может убрать отходы, так как комплекс "Спецтранском" приостановил их прием.

"Сокращение и ограничение компанией "Спецтранском" приема отходов связано с технологической схемой работы линии сортировки в связи с несвоевременным вывозом "Экопромом" остатков ТКО после переработки, что привело к скоплению транспортных средств, осуществляющих сбор и транспортирование ТКО у объекта обработки "Спецтранском". Кроме того, на начало 2024 года задолженность "Экопром" перед "Спецтранском" составляла более 60 млн рублей", - говорится в сообщении.