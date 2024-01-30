Как сообщил новый глава компании Алексей Мащенков, необходимо создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов, сообщил новый глава Qiwi plc (в нее вошли международные активы) Алексей Мащенков.

"Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет - создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса", - приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность.

"Убежден, что богатый опыт и солидный послужной список нашей команды позволят Qiwi двигаться в будущее с уверенностью и в интересах наших акционеров", - добавил сооснователь группы Сергей Солонин.

Разделение Qiwi

Qiwi 19 января раскрыла детали предстоящего разделения и завершения реструктуризации - российский бизнес продадут главному исполнительному директору Андрею Протопопову за 23,75 млрд рублей, а международный возглавит CFO Алексей Мащенков.

Расчеты по сделке предполагают рассрочку, оплата произойдет в течение последующих четырех лет. Ровно половина - 11,875 млрд рублей - должна быть выплачена в течение четырех месяцев с момента заключения сделки. Другая половина будет поделена на четыре равных доли и будет выплачиваться с четвертого квартала 2024 года.

После завершения сделки Qiwi Plc планирует обратный выкуп американских депозитарных акций с биржи Nasdaq и с Мосбиржи - в марте пройдет собрание акционеров на эту тему.

Максимальная цена выкупа на российской площадке составит не более 581 рубля за одну американскую депозитарную акцию (АДА) - это средняя цена бумаги за последние 12 месяцев. Цена выкупа АДА на Nasdaq в долларах будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ РФ.

Qiwi занимается предоставлением платежных услуг в России и в некоторых других странах. Основной долей в группе владеет ее сооснователь, предприниматель Сергей Солонин.