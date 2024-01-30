РКН подтвердил решение проблем с доступом для Национальной системы доменных имен

Проблема, как сообщали ранее в координационном центре доменов .RU/.РФ, связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Роскомнадзор подтвердил решение проблем с доступом в интернет для провайдеров и абонентов Национальной системы доменных имен (НСДИ).

Ранее в Минцифры также сообщали о восстановлении доступа для абонентов НСДИ, подчеркнув, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет возвращен.

"Провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг (процесс разрешения имени домена в соответствующий IP-адрес компьютера, на котором размещен веб-сайт - прим. ТАСС) Национальной системы доменных имен (НСДИ) ЦМУ, работают штатно", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Проблема, как сообщали ранее в координационном центре доменов .RU/.РФ, связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных.