В Вологодской области в 2023 году на 28% увеличился объем дорожного строительства

В регионе построили или отремонтировали более 900 км дорог

ТАСС, 30 января. Объем дорожного строительства, реконструкции и ремонтов в Вологодской области увеличился на 28% - с 700 км отремонтированных и построенных дорог в 2022 году до более 900 км в 2023-м, сообщила пресс-служба областного правительства.

"За минувший сезон, [за 2023 год], специалисты привели в нормативное состояние более 900 км дорог, в том числе 400 км в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России [в 2022 году привели к нормативу более 700 км автодорог]", - говорится в сообщении.

Отремонтирована самая протяженная региональная дорога Тотьма - Никольск. Ее ремонт начали в 2019 году, завершили в 2023-м. Теперь все 204 км, которые соединяют три окружных центра - Тотьму, Никольск и село имени Бабушкина - находятся в нормативном состоянии. Завершен ремонт участка дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, проходящий на территории региона и соединяющий Вологодскую область с Ярославской, Тверской и Московской областями. Работы проведены на участке в 53 км.

"Жители также принимали активное участие и высказывали свои предложения по ремонтам самых востребованных для вологжан объектов. Ярким примером такого взаимодействия является дорога "Подъезд к селу Куркино", где располагается усадьба Спасское - Куркино, и куда приезжает большое число туристов", - процитировала пресс-служба начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Накрошаева. В 2023 году отремонтировали также шесть мостов в шести округах.

Как отмечала в ноябре заместитель губернатора Татьяна Голыгина при принятии областного бюджета на 2024 год, в этом году планируется отремонтировать 476 км региональных дорог, продолжить возведение Некрасовского моста в Вологде (важнейшая часть малого транспортного кольца областной столицы) и приведение к нормативу улиц Вологды и Череповца. В целом на дорожное хозяйство запланирован беспрецедентный объем средств: в предстоящие три года на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автодорог и мостов направят более 62 млрд рублей (в 2024 году - 24,6 млрд рублей), отмечала замгубернатора.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 18-е - в России, занимая по площади всего 1% территории страны. Из 28 тыс. км вологодских дорог около 10 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального и районного.