ВТБ сообщил о штатной работе своих сервисов

Пользователи "Яндекса", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", "Авито", Wildberries до этого жаловались на проблемы с доступом к этим ресурсам

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сервисы банка ВТБ работают в штатном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

"Сервисы ВТБ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пользователи "Яндекса", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", "Авито", Wildberries и других сервисов жалуются на проблемы с доступом к этим ресурсам. Это следовало из данных сервиса Downradar.

Там же указывалось, что пользователи испытывают проблемы при пользовании приложений ряда банков.