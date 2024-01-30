ВТБ сообщил о штатной работе своих сервисов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сервисы банка ВТБ работают в штатном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.
"Сервисы ВТБ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пользователи "Яндекса", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", "Авито", Wildberries и других сервисов жалуются на проблемы с доступом к этим ресурсам. Это следовало из данных сервиса Downradar.
Там же указывалось, что пользователи испытывают проблемы при пользовании приложений ряда банков.