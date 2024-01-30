Координационный центр доменов сообщил о восстановлении работы сайтов в зоне .RU

В Минцифры сообщили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в доменной зоне .RU, устранена. Об этом говорится в сообщении координационного центра доменов .RU/РФ.

"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой Domain name system security extensions, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена", - сказано в сообщении.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что неполадки в работе DNS (распределенная система, которая помогает браузерам находить адреса сайтов по их именам) могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.